В Кольчугино молодой человек расплатился с долгом наркотиками

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Кольчугинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного сбыта наркотиков в значительном размере.

По версии следствия, в ноябре 2022 года 23-летний парень из числа местных жителей купил через интернет наркотики у неизвестного продавца. А уже на следующий день часть запрещенного вещества он передал знакомому в счет долга.

Через неделю парня задержали в ходе работы по поступившей оперативной информации. Свою вину молодой человек полностью признал.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Кольчугинский городской суд. Если вина молодого человека будет доказана, ему может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.