Владимирская область отправляет в зону СВО новое медицинское оборудование

Фото: предоставлено клиникой "Эльф"

Как сообщила президент благотворительного фонда содействия детству и материнству «Мама» Татьяна Питиримова, в составе оборудования находится новый УЗИ-аппарат с новейшими датчиками и комплексом расходных материалов.

Оборудование взято из возглавляемой Татьяной Питиримовой клиники. Решение об этом было принято, когда во Владимирском отделении ОНФ узнали, что аппарат необходим в зоне проведения специальной военной операции.

Правда, для отправки потребовалось профессионально упаковать сложное оборудование, но с этим с успехом справились сотрудники «Владимирского тарного комбината», к которому благотворители обратились за помощью.

В настоящее время УЗИ-аппарат полностью упакован и ожидает прибытия поезда.