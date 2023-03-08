Во Владимире откроется выставка, посвященная Юрию Гагарину

фото с сайта мэрии

Каждый житель страны знает имя Юрия Гагарина — первопроходца космоса, Героя Советского Союза. 12 апреля 1961 года он совершил первый в истории человечества полет в космос.

В марте отмечаются две памятные даты, связанные с именем Гагарина: 9 марта – День рождения и 27 марта – День памяти первого космонавта.

На выставке во владимирском планетарии можно увидеть фотографии космонавта, «познакомиться» с его семьей и детскими годами, учебой, подготовкой к полету, легендарным полётом в космос. Трогательные стихотворения, посвященные Юрию Алексеевичу Гагарину, показывают значимость этого человека для мировой истории космонавтики. Выставка проходит в формате «выставки-презентации», где наряду с фотографиями, можно посмотреть на большом телевизионном экране видеофильм о герое-космонавте.

Выставку можно посетить с 9 марта до 16 апреля ежедневно, кроме воскресенья с 9.00 до 17.00, в субботу с 11.00 до 14.00. Стоимость - 60 руб.