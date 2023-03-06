Во Владимирской области социальные пенсии проиндексируют на 3,3 процента

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С 1 апреля во Владимирской области социальные пенсии проиндексируют еще на 3,3%. Об этом сообщил Минтруд.

Индексацию социальных пенсий проводят один раз в год – 1 апреля по всей России. Но на фоне высокой инфляции в первом полугодии прошлого года, было принято решение о поэтапном повышении ряда социальных выплат для поддержки доходов граждан.

1 июня 2022 года были проиндексированы на 10%: МРОТ, прожиточный минимум, страховые и социальные пенсии Вторую часть индексации должны провести в апреле.

Таким образом общий темп роста социальной пенсии составит 13,6%. На эти цели до конца 2023 года направят 15,5 миллиардов рублей из федерального бюджета.