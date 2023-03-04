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НовостиСпорт4 марта 2023 13:36

Владимирское "Торпедо" разгромило "Балашиху"

Торпедовцы сыграли очередную товарищескую игру в рамках подготовки к чемпионату
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото из официальной группы ФК "Торпедо" в ВК.

Фото из официальной группы ФК "Торпедо" в ВК.

Владимирское "Торпедо" 3 марта сыграло очередную товарищескую игру в рамках подготовки к чемпионату России. Владимирцы дома принимали клуб "Балашиха", который в прошлом году впервые сыграл на профессиональном уровне. Матч прошел на малой спортивной арене.

Чёрно-белые открыли счёт уже на 15-й минуте. Пенальти чётко реализовал Дени Далиев. Затем двумя точными ударами отметился Дмитрий Хохлов, а перед самым перерывом Даниил Тимофеев провёл и четвёртый мяч в ворота гостей.

Второй там владимирские футболисты играли уже в более спокойном темпе. Впрочем, это не помешало им забить еще два мяча. Причем голы забили вышедшие на замену футболисты. Максим Нестеров и Максим Сасс довели счёт до теннисного - 6:0.