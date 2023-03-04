Владимирское "Торпедо" разгромило "Балашиху"

Фото из официальной группы ФК "Торпедо" в ВК.

Владимирское "Торпедо" 3 марта сыграло очередную товарищескую игру в рамках подготовки к чемпионату России. Владимирцы дома принимали клуб "Балашиха", который в прошлом году впервые сыграл на профессиональном уровне. Матч прошел на малой спортивной арене.

Чёрно-белые открыли счёт уже на 15-й минуте. Пенальти чётко реализовал Дени Далиев. Затем двумя точными ударами отметился Дмитрий Хохлов, а перед самым перерывом Даниил Тимофеев провёл и четвёртый мяч в ворота гостей.

Второй там владимирские футболисты играли уже в более спокойном темпе. Впрочем, это не помешало им забить еще два мяча. Причем голы забили вышедшие на замену футболисты. Максим Нестеров и Максим Сасс довели счёт до теннисного - 6:0.