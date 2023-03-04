В Гусь-Хрустальном простились с военнослужащим, погибшим в ходе СВО на Украине

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В Гусь-Хрустальном простились с военнослужащим 1999 года рождения, погибшим в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Власти сообщают, что молодой человек был механиком-водителем взвода управления самоходно-артиллерийской батареи самоходно-артиллерийского дивизиона. Погиб при исполнении служебных обязанностей.

"Наш земляк до последнего вздоха был верен своей стране, мужественно сражался в интересах государства и навсегда останется в нашей памяти как герой. Городская администрация, Губернатор Владимирской области Александр Авдеев, глава города Гусь-Хрустального Алексей Соколов, Совет народных депутатов, военный комиссариат Гусь-Хрустального и Гусь-Хрустального района, ветераны Вооруженных Сил РФ, воины-участники боевых действий выражают глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Такую утрату невозможно восполнить", сообщается в некрологе.

Известно, что военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества.