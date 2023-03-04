В Суздале произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Утром 4 марта произошел пожар на деревообрабатывающем производстве в Суздале. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, сообщение о пожаре по адресу: улица Промышленная, 27, им поступило в 9.01.

Когда пожарные приехали на место возгорания, из-под кровли шел сильный дым. Учитывая специфику производства, для пожарных главной задачей было не дать огню распространиться на всë здание. В итоге, пожар был ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что к ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава.