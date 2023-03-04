Жителям сел Владимирской области на реализацию их инициатив выделили 5,3 млн рублей

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители 13 сельских поселений и поселков Владимирской области более 5,3 млн рублей на инфраструктурное развитие и благоустройство своих населённых пунктов. И в областном бюджете по закону о реализации предложенных гражданами инициатив выделили такую же сумму. Соответствующее постановление подписал Губернатор Александр Авдеев.

Средства областного бюджета выделены:

– Андреевскому сельскому поселению Александровского района – 244,2 тыс. рублей;

– Куприяновскому сельскому поселению Гороховецкого района – 456,7 тыс. рублей;

– посёлку Великодворский Гусь-Хрустального района – 250 тыс. рублей;

– Новосельскому сельскому поселению Ковровского района – 70 тыс. рублей;

– Меленковскому району – 1 млн рублей;

– Борисоглебскому сельскому поселению Муромского района – 66,2 тыс. рублей;

– Ковардицкому сельскому поселению Муромского района – 104 тыс. рублей;

– Нагорному сельскому поселению Петушинского района – 39 тыс. рублей;

– посёлку Красная Горбатка – 220 тыс. рублей;

– Малышевскому сельскому поселению Селивановского района – 100 тыс. рублей;

– Собинскому району – 1 млн 680 тыс. рублей;

– Рождественскому сельскому поселению Собинского района – 150 тыс. рублей;

– Юрьев-Польскому району – 969,6 тыс. рублей.

На что пойдут деньги, можно узнать здесь.