Во Владимирской области увеличили размер регионального маткапитала

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В 2023 году увеличился размер регионального маткапитала во Владимирской области. Теперь он составляет 75 728 рублей. Об этом сообщает Правительство Владимирской области.

В "белом доме" напоминают, что потратить денежные средства можно на любые цели по усмотрению семьи.

Право на выплату имеют:

- женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка;

- женщины, родившие (усыновившие) четвертого или последующего ребенка, если ранее они не воспользовались данной выплатой;

- мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего или последующего ребенка, ранее не воспользовавшиеся правом на выплату.