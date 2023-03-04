Во Владимирской области увеличатся льготы на оплату ЖКУ

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Во Владимирской области утверждены новые региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг (ССЖКУ). Для владимирцев это означает, что льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг для малообеспеченных семей практически у всех увеличатся. Об этом сообщила министр социальной защиты населения 33 региона Любовь Кукушкина.

При этом размеры ССЖКУ по постановлению меняются с 1 декабря 2022 года. Соответственно всем, кто имеет право на льготу, сделают перерасчет. Размер выплаты будет пересмотрен в беззаявительном порядке, то есть вам идти никуда не надо. Обращаться с заявлением о перерасчете в учреждения социальной защиты населения не нужно.

Напомним, что право на льготу за коммуналку имеют те, у кого расходы на ЖКХ превышают 22% от общих доходов семьи, а у одиноких неработающих пенсионеров – 18%.