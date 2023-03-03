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НовостиОбщество3 марта 2023 14:07

В Киржаче главу управляющей компании наказали за плохую уборку снега

Во дворах двух домов вовремя не была проведена очистка и обработка песком
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки исполнения законодательства о зимней уборке придомовых территорий многоквартирных домов прокуратура Киржачского района вскрыла факт нарушения со стороны управляющей компании ООО «Монолит».

Установлено, что территория у домов №24 по улице Гагарина и №11 по улице Серегина не была полностью очищена от снега и наледи, в том числе дороги, тротуары и детская площадка. Также территории не обработали песком.

По результатам проверки на директора управляющей компании было возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого его оштрафовали.

Подобные проверки прокуратурой будут проводиться и в дальнейшем.