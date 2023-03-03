Во Владимирской области заросло 866 гектаров муниципальных сельхозземель

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, за первые два месяца 2023 года в общей сложности в трех регионах было проверено 1,75 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, которые находятся в муниципальной собственности и не переданы арендаторам.

К сожалению, без нарушений не обошлось. Так, во Владимирской области обнаружено 15 участков сельхозземли этой категории, которые заросли сорняками, деревьями и кустарником. Общая их площадь составляет более 866 гектаров.

По всем фактам муниципалитеты получили предостережения о недопустимости нарушений закона.

В свою очередь, от администрации Ковардицкого сельского поселения Муромского района, Каринского сельского поселения Александровского района и администрации Вязниковского района в адрес регионального Россельхознадзора уже направлена информация о мерах по исправлению ситуации.