Гусь-Хрустальный поможет отремонтировать и восстановить школу в Докучаевске

фото пресс-службы администрации Гусь-Хрустального

В подшефный Владимирской области город Докучаевск Донецкой Народной Республики прибыла очередная делегация из Владимирской области. В ее составе – глава города Гусь-Хрустального Алексей Соколов, а также депутат Законодательного Собрания Владимирской области Александр Захаров и глава администрации Юрьев-Польского района Анатолий Трофимов.

В рамках встречи состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между школой №3 Докучаевска и администрацией города Гусь-Хрустального, которая обещала помочь с ремонтом и восстановлением учреждения. В свою очередь Юрьев-Польский район возьмет шефство над детским садом №10.

В дальнейшем продолжится подписание соглашений о сотрудничестве между Владимирской областью и организациями города Докучаевска.