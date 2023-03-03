Во Владимире на директора управляющей компании возбудили уголовное дело

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной проверки соблюдения законодательства в сфере ЖКХ надзорное ведомство Владимира вскрыла факт нарушения со стороны руководителя одной из управляющих компаний города.

Установлено, что в 2018 году «управляшка» заключила договор с ресурсоснабжающей организацией в части электроснабжения. С 2020 по 2022 год организации было выставлено счетов на 1,7 миллионов рублей за потребленную общедомовую энергию.

В финансовых документах управляющей компании обнаружилось, что жители оплатили электричество на 1,3 миллиона, однако по факту «управляшка» перечислила поставщику только 900 тысяч рублей. При этом почти 1 миллион рублей со счета компании был переведен на счет ее руководителя в виде займов.

Таким образом, ресурсоснабжающей организации был причинен крупный ущерб. Материалы проверки были переданы следователям, которые возбудили уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана или злоупотребления доверием».

Ход расследования находится на контроле надзорного ведомства Владимира.