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НовостиОбщество3 марта 2023 12:20

В Камешково пациентке с диабетом не выдали материалы для введения инсулина

Женщине пришлось приобретать их за свой счет
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Камешковского района провело проверку по обращении местной жительницы, страдающей сахарным диабетом первого типа с тяжелым течением.

Проверкой установлено, что врачебная комиссия рекомендовала женщине с учетом специфики заболевания терапию с непрерывным введением инсулина, в связи с чем ей установлена инсулиновая помпа. Однако расходных материалов к системе введения инсулина ей не выдали, поэтому пришлось покупать его за собственные деньги.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Камешковский районный суд, потребовав от Минздрава Владимирской области обеспечить женщину всем необходимым, и возместить ей понесенные затраты.

Суд требования прокуратуры удовлетворил, сейчас пациентка получила расходные материалы и все потраченные деньги.