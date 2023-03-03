В Камешково пациентке с диабетом не выдали материалы для введения инсулина

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Камешковского района провело проверку по обращении местной жительницы, страдающей сахарным диабетом первого типа с тяжелым течением.

Проверкой установлено, что врачебная комиссия рекомендовала женщине с учетом специфики заболевания терапию с непрерывным введением инсулина, в связи с чем ей установлена инсулиновая помпа. Однако расходных материалов к системе введения инсулина ей не выдали, поэтому пришлось покупать его за собственные деньги.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Камешковский районный суд, потребовав от Минздрава Владимирской области обеспечить женщину всем необходимым, и возместить ей понесенные затраты.

Суд требования прокуратуры удовлетворил, сейчас пациентка получила расходные материалы и все потраченные деньги.