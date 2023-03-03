Житель Гусь-Хрустального, пойманный с наркотиками, пытался дать взятку полицейскому

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27 февраля сотрудники МО МВД России «Гусь-Хрустальный» задержали 33-летнего местного жителя, у которого обнаружили и изъяли несколько доз синтетического наркотика.

Находясь в служебном автомобиле, задержанный предложил сотруднику полиции «денежное вознаграждение», чтобы избежать уголовной ответственности. Полицейский предупредил мужчину о том, что дача взятки – уголовно-наказуемое деяние, однако мужчина настаивал на своем и положил в нишу консоли автомобиля 50 тысяч рублей. Сотрудник полиции проинформировал дежурную часть, рассказали в областном УМВД.

1 марта было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на дачу взятки должностному лицу". За незаконное хранение наркотических средств в отношении мужчины следователями было также возбуждено уголовное дело.