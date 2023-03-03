Во Владимире сквер имени генерала Кутузова благоустроят к 1 августа

Проект будущего сквера имени Кутузова. Фото: конкурсная документация администрации города Владимира

На официальном портале госзакупок России появился лот, размещенный Управлением муниципального заказа города Владимира.

Речь идет о поиске подрядчика на выполнение работ по благоустройству сквера, расположенного у дома №53 по проспекту Ленина, которому присвоено имя генерал-майора Романа Кутузова.

Согласно конкурсной документации, начальная стоимость контракта составляет 19 миллионов 445 тысяч 371 рубль. На эти деньги будущий подрядчик должен сперва разобрать нынешние бордюры и дорожное покрытие, после чего установить новые бортовые камни, построить новые тротуары, привести в порядок лестницу, организовать постамент для монумента и построить детскую площадку, на которой установят малую качалку-балансир, карусель с рулем, качели на стойках, а также додекаэдры — модульную конструкцию для лазания с зацепами.

Кроме того, в сквере установят 23 фонарных столба с 46 светильниками, поставят 22 лавочки и проведут озеленение. Следить за порядком станут при помощи шести камер видеонаблюдения.

Заявки на электронный конкурс по выбору подрядчика подаются до 10 марта текущего года, 14 марта будут подведены итоги. Победитель должен приступить к работам с 3 апреля, а закончить их до 1 августа 2023 года.