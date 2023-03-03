Во Владимире открылась фотовыставка, посвященная подшефному Докучаевску

фото регионального Правительства

2 марта в здании Правительства региона состоялось открытие фотовыставки «Докучаевск. Наши дни. Возвращение к мирной жизни», посвящённой подшефному нашей области городу Донецкой Народной Республики.

Автор работ – член Союза журналистов России, дипломант международных фотовыставок Пётр Соколов. Недавно в составе владимирской делегации он отвёз подарок Докучаевску – выставку родного фотоклуба «Владимир». Снимки, сделанные им во время рабочей поездки в ДНР, рассказывают о сегодняшних днях Докучаевска, его первых шагах к мирной жизни. На кадрах – окружающая обстановка, восстановительные работы, медики и волонтёры, местные жители.

«Это примерно четверть отснятого материала. Одно дело – слышать и смотреть телевизор, совсем другое – увидеть всё своими глазами. Люди, их настроение, оптимизм и вера в то, что мы победим – это дорого стоит. В Докучаевске потихоньку налаживается мирная жизнь, хоть он и остаётся под регулярными обстрелами. Поэтому успокаиваться нельзя, надо продолжать помогать», – считает Пётр Петрович.

Мама участника СВО, член регионального комитета семей воинов Отечества Ольга Лисовая поделилась впечатлениями от экспозиции: «Одна из фотографий произвела на меня глубочайшее впечатление. Потому что на ней – окопы, которые также рыл мой сын. И также он вместе с сослуживцами укреплял их автопокрышками, чтобы надёжно защититься от этих нечистей. Благодарю автора за этот снимок, который останется в моей памяти навсегда».

Выставку планируется показать в разных уголках Владимирской области. Для начала она будет представлена в высших учебных заведениях региона.