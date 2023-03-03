В Вязниках в школе №9 провели учебную эвакуацию из-за «пожара»

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по легенде пожар случился в школьной библиотеке. После обнаружения возгорания сотрудники школы позвонили по номеру «101», после чего на место примчались подразделения МЧС.

Согласно замысла, один человек не смог сам покинуть помещение, так что газодымозащитники обнаружили его и, надев спасательное устройство, вывели на свежий воздух.

В результате пожарные с «возгоранием» успешно справились. В учениях было задействовано 20 человек и четыре пожарные машины.