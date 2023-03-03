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НовостиПроисшествия3 марта 2023 10:13

В Вязниках в школе №9 провели учебную эвакуацию из-за «пожара»

В образовательном учреждении состоялись учения МЧС
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по легенде пожар случился в школьной библиотеке. После обнаружения возгорания сотрудники школы позвонили по номеру «101», после чего на место примчались подразделения МЧС.

Согласно замысла, один человек не смог сам покинуть помещение, так что газодымозащитники обнаружили его и, надев спасательное устройство, вывели на свежий воздух.

В результате пожарные с «возгоранием» успешно справились. В учениях было задействовано 20 человек и четыре пожарные машины.