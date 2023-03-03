Во Владимирской области с 18 марта начинается выдача разрешений на охоту

Фото: Госохотинспекция Владимирской области

Как сообщил начальник Госохотинспекции Владимирской области Валерий Куфтин, с 18 марта начинается выдача разрешений на добычу пернатой дичи в южную и северную зону общедоступных угодий региона через портал госуслуг. С 20 марта это можно будет сделать уже непосредственно в Госохотинспекции.

Сейчас ведомством установлены следующие сроки, в которые может производиться охота:

на селезней и уток можно будет охотиться с 8 апреля по 7 мая, на вальдшнепа с 8 по 17 апреля, на гуся (белолобый, гуменник) и серую ворону с 15 по 24 апреля.

В Госохотинспекции добавили, что охота на селезней с чучелом и манком, то есть без подсадной утки, будет осуществляться с 15 по24 апреля.

Охотникам необходимо заполнить квитанции на уплату госпошлины и прочие необходимые заявления, которые можно найти на официальном сайте Госохотинспекции Владимирской области.