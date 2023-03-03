В Гусь-Хрустальном районе за четыре дня задержано 16 пьяных водителей

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники городской Госавтоинспекции Гусь-Хрустального на днях провели очередные мероприятия на дорогах района и районного центра. Особое внимание при этом уделили выявлению нетрезвых водителей.

В течение четырех дней сотрудники ГИБДД и их помощники из ДНД проверили несколько сотен автомобилей и выявили 208 нарушений правил дорожного движения. При этом в 16 случаях водители оказались нетрезвыми. Часть из них от прохождения медицинского освидетельствования отказалась, по всем фактам составлены административные протоколы.

Подобные рейды в Гусь-Хрустальном районе будут продолжены.