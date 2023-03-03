Во Владимирской области откроют центры для лечения и реабилитации участников СВО

фото с сайта регионального Правительства

Во Владимирской области идут работы по развёртыванию центров восстановительного лечения и реабилитации. Один из них откроется в июне на базе Областного комплексного реабилитационного центра «Заклязьменский» во Владимире. Здесь планируется развернуть 20 коек и ещё столько же будет организовано в геронтологическом центре «Ветеран» в Киржаче.

В «Заклязьменском» имеется всё необходимое для эффективного восстановления после лечения участников СВО – тренажёры, массажный кабинет, современная водолечебница, отремонтированные палаты с санузлами, безбарьерная среда, врачи, медперсонал среднего звена, психолог. Планируется, что срок реабилитации составит не менее 2 недель.

«Вокруг прекрасная природа, сосны, но самое главное – в санатории есть реабилитационное оборудование. Это очень актуально для людей, перенесших травмы позвоночника, костно-мышечной системы. Большое преимущество в том, что рядом располагается Областная клиническая больница», – считает вице-губернатор Константин Баранов.

Напомним, что Владимирская область получила поддержку со стороны Совета Федерации РФ по созданию в Коврове многопрофильного центра реабилитации на 130 мест. В 2023 году будет подготовлена проектно-сметная документация на его строительство. В случае финансирования из федерального бюджета работы могут начаться в ближайшее время.