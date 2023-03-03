В Коврове марийца осудят за нападение на таксиста и угон его машины

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, заместителем Ковровского городского прокурора было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту угона с применением опасного для жизни и здоровья насилия.

По версии следствия, 17 декабря минувшего года нетрезвый мужчина ехал в автомобиле такси марки «Ниссан Кашкай», и в пути у него родилась мысль отобрать у водителя машину и поехать на ней к себе домой в Республику Марий Эл.

Когда таксист довез пассажира до пункта назначения и остановил автомобиль, мариец неожиданно ударил его неким острым предметом в лицо, нанеся рану на подбородке, после чего продолжил наносить удары по лицу и шее водителя.

Наконец, оба оказались на улице, и пассажир воспользовался тем, что двигатель легковушки был включен. Он сел за руль и уехал, в то время как водителю удалось сообщить о случившемся в полицию.

Тем временем подозреваемый выехал на трассу М-7 «Волга», промчался через Гороховецкий район, въехал в Нижегородскую область и там ударился в отбойник на территории Володарского района, после чего был задержан подоспевшими гороховецкими и володарскими сотрудниками ДПС.

Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело предстоит рассматривать Ковровскому городскому суду.