С начала года во Владимирской области произошло 68 пожаров из-за неисправности печей

фото регионального управления МЧС

С начала года во Владимирской области произошло 68 пожаров из-за неисправности печного оборудования. Пожары унесли жизни 4 человек.

Последняя трагедия произошла в Муромском районе. 28 февраля в 17.00 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Молотицы, ул. Октябрьская. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь на площади 50 кв.м. В ходе тушения на пожаре обнаружена погибшая 77-летняя женщина. По информации дознавателей МЧС России, предварительной причиной пожара стало неисправное печное отопление. Также стало известно, что женщина проживала в доме одна.

К ликвидации пожара от МЧС России привлекалось 5 единиц техники и 18 человек личного состава. Помощь в тушении пожара оказали пожарные добровольной пожарной команды «Молотицы» в составе 1 единицы техники и 3 человек.