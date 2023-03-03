Во Владимирской области действовал подпольный цех по производству сигарет

Фото: УФСБ России по Владимирской области

Как сообщают Управление ФСБ России по Владимирской области и МВД России, подпольный цех действовал на территории Петушинского района.

По версии следствия, организатором выступил 31-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который организовал канал незаконной миграции на территорию России.

Мужчина ввез на территорию страны шестерых мигрантов, которые разместились в том самом арендованном помещении, где расположился цех по производству табачной продукции. Он же руководил работами в цехе, в котором оперативники обнаружили и изъяли рабочую линию для изготовления и упаковки товара, а также две тысячи пачек контрафактных сигарет различных марок. Общая стоимость партии эксперты оценивают в 200 тысяч рублей.

По факту незаконного изготовления контрафактного табака уголовное дело возбуждено дознавателями, а дело по факту организации незаконной миграции расследуют следователи отдела полиции Петушинского района.

По факту нахождения мигрантов без разрешений на территории России были составлены административные протоколы. Трое из нелегалов отправлены в Центр временного содержания для последующей депортации на родину.