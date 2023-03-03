Во Владимире ожидается мокрый снег и гололедица

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики сообщили о погоде на предстоящие выходные дни. Будет идти мокрый снег, ожидается сильный ветер и гололедица.

4 марта дневная температура будет колебаться от -3 до 0 градусов. Вечером обещают снег с дождем. В воскресенье, 5 марта, столбик термометра будет показывать -2, -1 градус. В понедельник, 6 марта, ожидается от -4 до -2 градусов. Снова пойдет снег с дождем.

Скорость ветра в выходные может достигать 11 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица. В начале следующей недели прогнозируется 5-бальная магнитная буря.