Дорогу в микрорайоне Энергетик включили в план капитального ремонта

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2 марта мэр Владимира Дмитрий Наумов участвовал в приеме граждан, который проводил губернатор.

Один из вопросов был задан жителем областного центра Игорем Прозоровым из микрорайона Энергетик. Его интересовала перспектива ремонта автомобильной дороги, ведущей от федеральной трассы М-7 до села Семеновское.

Дмитрий Наумов информировал, что протяженность автомобильной дороги М-7 «Волга»-Энергетик-Семеновское в городской черте составляет 3,845 км. Участок от федеральной трассы до села Семеновское (рядом с птицефабрикой) протяженностью 1090 метров действительно нуждается в капитальном ремонте.

Ремонтные работы с фрезерованием, устройством выравнивающего щебеночного покрытия и нового асфальтобетонного слоя будет выполнен администрацией города Владимира не позднее сентября 2023 года. Стоимость работ составит 16 миллионов рублей.