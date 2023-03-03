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НовостиОбщество3 марта 2023 6:00

Дорогу в микрорайоне Энергетик включили в план капитального ремонта

Ее должны отремонтировать не позднее сентября этого года
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Виктория СУХОВА

2 марта мэр Владимира Дмитрий Наумов участвовал в приеме граждан, который проводил губернатор.

Один из вопросов был задан жителем областного центра Игорем Прозоровым из микрорайона Энергетик. Его интересовала перспектива ремонта автомобильной дороги, ведущей от федеральной трассы М-7 до села Семеновское.

Дмитрий Наумов информировал, что протяженность автомобильной дороги М-7 «Волга»-Энергетик-Семеновское в городской черте составляет 3,845 км. Участок от федеральной трассы до села Семеновское (рядом с птицефабрикой) протяженностью 1090 метров действительно нуждается в капитальном ремонте.

Ремонтные работы с фрезерованием, устройством выравнивающего щебеночного покрытия и нового асфальтобетонного слоя будет выполнен администрацией города Владимира не позднее сентября 2023 года. Стоимость работ составит 16 миллионов рублей.