Во Владимирской области собрали гуманитарную помощь для Докучаевска

фото администрации Гусь-Хрустального

1 марта из Гусь-Хрустального в подшефный Владимирской области город Докучаевск Донецкой Народной Республики был отправлен очередной гуманитарный груз.

На этот раз он собран силами Опытного стекольного завода и стекольного завода «Гласстар». Продукция, предоставленная предприятиями, предназначена для организации питания детей дошкольного возраста, школьников и для использования в учреждениях социальной сферы.

Глава города Алексей Соколов выразил благодарность руководству заводов и их коллективам за оказанную помощь и неравнодушие.