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НовостиОбщество3 марта 2023 5:51

Во Владимирской области собрали гуманитарную помощь для Докучаевска

Помогли в этом два предприятия из Гусь-Хрустального
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото администрации Гусь-Хрустального

фото администрации Гусь-Хрустального

1 марта из Гусь-Хрустального в подшефный Владимирской области город Докучаевск Донецкой Народной Республики был отправлен очередной гуманитарный груз.

На этот раз он собран силами Опытного стекольного завода и стекольного завода «Гласстар». Продукция, предоставленная предприятиями, предназначена для организации питания детей дошкольного возраста, школьников и для использования в учреждениях социальной сферы.

Глава города Алексей Соколов выразил благодарность руководству заводов и их коллективам за оказанную помощь и неравнодушие.