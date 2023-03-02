В Муроме подрядчик нарушил срок капитального ремонта двух домов

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Муромской городской прокуратурой была проведена проверка соблюдения законодательства при проведении капремонта жилых домов.

Установлено, что Фонд капитального ремонта Владимирской области заключил договор с предпринимателем о проведении работ на кровле дома №1 «б» по улице Пролетарская. Отремонтировать крышу должны были до 31 января текущего года, но на момент состоявшейся в начале февраля проверки работы завершены не были.

Точно такая же картина с теми же сроками вскрылась в доме №46 по улице Радиозаводское шоссе.

По итогам проверки предпринимателю было внесено представление. После этого ремонт кровель был завершен, а два ответственных сотрудника наказаны в дисциплинарном порядке.