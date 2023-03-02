В Александровском районе выпущено 339 килограммов меда сомнительного качества

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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской области, в ходе проведенной в феврале текущего года проверки в системе «Меркурий» было установлено, что пчеловодческое предприятие Александровского района выработало 339 килограммов меда.

Однако в ходе анализа данных системы оказалось, что электронные сертификаты были оформлены без документов о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы, хотя такая экспертиза обязательна.

По итогам проверки предприятию было внесено предостережение, а покупателям продукции направлены уведомления. Кроме того, ответственного сотрудника наказали блокировкой в системе ФГИС «ВетИС Паспорт» на 10 дней.