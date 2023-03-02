В Киржачском районе парень сядет на 3,5 года в колонию за ДТП с двумя погибшими

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Киржачский районный суд вынес приговор молодому человеку, по вине которого в ДТП погибли две девушки.

Установлено, что ночью 6 августа 2022 года подсудимый (на тот момент ему было 17 лет) выпил и сел за руль автомобиля своего отца, при этом прав у него не было. Он ехал в районе СНТ «Демидово» Киржачского района. В салоне с ним находились двое его знакомых девушек. Не убедившись в безопасности движения, не сбавив скорость, на повороте водитель потерял контроль и съехал на обочину, врезавшись в дерево. Одна из находившихся в машине девушек от полученных травм погибла на месте ДТП, вторая – через несколько дней в больнице.

Представителем одного из потерпевших был подан гражданский иск о взыскании в счет возмещения имущественного вреда чуть более 700 тысяч рублей.

Юноша в суде полностью признал вину и раскаялся. Частично возместил имущественный вред потерпевшей, подтвержденный ею документально, в размере 333 тысяч рублей. Потерпевшая настаивала на взыскании еще 367 тысяч на установку памятника в будущем.

При назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства: несовершеннолетие, активное способствование раскрытию преступлений, добровольное возмещение имущественного вреда и морального вреда, привлечение впервые к уголовной ответственности, полное признание вины и раскаяние в содеянном, принесение публичных извинений потерпевшим, состояние здоровья и наличие заболевания.

Он получил 3 года 6 месяцев колонии-поселения. Также он два года не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Гражданский иск потерпевшей оставлен без удовлетворения, поскольку расходы на заявленную сумму фактически не произведены, относятся к будущим периодам.