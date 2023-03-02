В Петушках экс-сотрудница банка похитила у клиентов 28 миллионов рублей

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Петушинский районный суд вынес приговор местной жительнице, которая работала в одном из коммерческих банков.

В общей сложности ей инкриминировалось девять преступных эпизодов.

Суд установил, что дама занимала должность главного клиентского менеджера, и при помощи специального программного обеспечения, а также подделанных ею финансовых и бухгалтерских документов об открытии счетов и выпуске новых банковских карт, присвоила 28 миллионов рублей, принадлежащих клиентам банка.

А уже после увольнения дама снова пришла в банк, где в операционном офисе представилась одному из клиентов сотрудницей, и под этим прикрытием забрала у него 1,3 миллиона рублей для зачисления на счет в качестве вклада. Деньги женщина потратила на свои цели.

Вину во всех преступлениях экс-служащая банка полностью признала. С учетом всех обстоятельств суд приговорил ее к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.