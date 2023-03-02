Муромская спортсменка завоевала "серебро" Кубка союза конькобежцев

фото регионального Министерства физкультуры и спорта

Всероссийские соревнования по конькобежному спорту среди юниоров и юниорок 18-19 лет - Кубок Союза конькобежцев России прошли в Коломне.

К финальным соревнованиям были допущены сильнейшие юниоры страны, набравшие рейтинговые очки на этапах Кубка СКР в течение спортивного сезона (не более 16 сильнейших спортсменов на дистанции).

Владимирскую область представляла спортсменка из Мурома Милена Береговенко. Она выступала на дистанциях 500 и 1000 метров.

На дистанции 500 метров в первый день соревнований спортсменка показала 3-й результат, что позволило ей стать серебряным призером в общем зачете. На дистанции 1000 метров Береговенко также поднялась на серебряную ступень пьедестала почета в общем зачёте.

Кстати, Милена Береговенко и Егор Лешкевич примут участие в финале зимней Спартакиады молодежи России, которая пройдет в Челябинске с 7 по 12 марта.