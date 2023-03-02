Мэр Гусь-Хрустального следит за строительством школы с помощью видеокамеры

фото пресс-службы администрации Гусь-Хрустального

Глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов провел выездное совещание с подрядной организацией на объекте строительства нового корпуса начальной школы № 15.

Допущенное ранее подрядной организацией отставание от графика, связанное с выносом коммуникаций и дополнительным объемом подготовительных работ на строительной площадке, подрядчик старается сократить, наращивая темпы выполнения работ.

На текущий момент полностью сделана заливка бетонного основания фундамента, выполнена кладка стен из фундаментных блоков, завершается перекрытие цокольного этажа и уже возводятся стены первого этажа здания. На объекте постоянно задействованы 40 человек.

- Поставил условие подрядной организации об установке на строительной площадке онлайн-камер видеонаблюдения, позволяющих отслеживать ход строительства в режиме прямого эфира. Теперь могу контролировать процесс в любое время на экране смартфона, - прокомментировал на своих страницах в соцсетях Алексей Соколов.