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НовостиОбщество2 марта 2023 11:12

На остановке "Юрьевец" оборудуют "карман" для заезда автобусов

"Карман" будет построен уже этим летом
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта мэрии

фото с сайта мэрии

Жители микрорайона Юрьевец давно жалуются на пробку, возникающую в часы пик при повороте с федеральной трассы М-7 на улицу Институтский городок.

Основную помеху движению транспорта на этом участке невольно создают рейсовые автобусы. Высаживая и забирая пассажиров на остановке «Юрьевец», расположенной после правого поворота с трассы М-7 по направлению к жилой застройке, автобусы на время приостанавливают поток машин, и создается затор.

Поэтому мэрия решила оборудовать на остановке заездной «карман», чтобы автобусы не создавали препятствий для движения других автомобилей. Как сообщил руководитель управления ЖКХ администрации города Владимира Алексей Шумник, заездной «карман» будет построен уже этим летом, с наступлением сезона большого дорожного ремонта.