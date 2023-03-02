Владимирские полицейские вернули пенсионерке 900 тысяч, похищенных мошенниками

фото с сайта областного УМВД

Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владимиру задержали 19-летнего жителя Москвы, подозреваемого в совершении мошенничества.

Молодой человек был остановлен полицейскими у банкомата во время проведения профилактических мероприятий в одном из городских торговых центров. При себе у него находилось 900 тысяч рублей, которые он пытался перевести.

Стражи правопорядка установили, что за час до задержания парень похитил эти деньги у 85-летней жительницы областного центра. Потерпевшей на стационарный телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником полиции, сообщил, что её дочь якобы сбила женщину. На лечение пострадавшей и непривлечение родственницы к уголовной ответственности собеседник потребовал крупную сумму. Испуганная таким звонком бабушка собрала все имеющиеся сбережения, завернула в пакет и передала их приехавшему к ней домой курьеру, сообщили в областном УМВД.

Похищенную наличность сотрудники полиции вернули пенсионерке, которая даже не успела осознать, что стала жертвой мошенников.

Следователями в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Его поместили под стражу.