Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 марта 2023 10:43

В Коврове с продажи сняли больше 200 партий опасных семян

Они не были включены в реестр
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В феврале инспекторы отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля и качества зерна Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям провели выездное обследование по торговым точкам пакетированными семенами в Коврове.

Выяснилось, что в реализации у 5 индивидуальных предпринимателей и 2 юридических лиц находились сорта и гибриды растений овощных культур, которые не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ, такие как: томаты «Минусинские стаканы», Пасхальное яйцо», «Подарок тетушки Сварло», «Жрица», «Машенька», «Пасто Итальяно»; огурец «Всем на зависть», «Настоящий мужик», «Ребята-пикулята»; морковь «Каротель», «Перфекция», «Ред Кор» и др.).

Всего с прилавков было изъято более 200 партий пакетированных семян овощных культур.