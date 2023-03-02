В Коврове с продажи сняли больше 200 партий опасных семян

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В феврале инспекторы отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля и качества зерна Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям провели выездное обследование по торговым точкам пакетированными семенами в Коврове.

Выяснилось, что в реализации у 5 индивидуальных предпринимателей и 2 юридических лиц находились сорта и гибриды растений овощных культур, которые не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ, такие как: томаты «Минусинские стаканы», Пасхальное яйцо», «Подарок тетушки Сварло», «Жрица», «Машенька», «Пасто Итальяно»; огурец «Всем на зависть», «Настоящий мужик», «Ребята-пикулята»; морковь «Каротель», «Перфекция», «Ред Кор» и др.).

Всего с прилавков было изъято более 200 партий пакетированных семян овощных культур.