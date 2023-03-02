Во Владимире суд не усмотрел вины врачей двух больниц в смерти женщины

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Ленинский районный суд Владимира рассмотрел исковое заявление к Министерству здравоохранения региона, а также к городским больницам №4 и №5 города Владимира.

Истец указал, что 28 ноября 2021 года его супруга скончалась, причем накануне ей отказали в госпитализации в двух больницах. Мужчина потребовал компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей в связи с некачественным оказанием медицинских услуг.

Ленинский районный суд 27 февраля рассмотрел иск и отказал в удовлетворении требований. Как уточнили в суде, решение было основано на исследовании доказательств, включая заключение судебно-медицинской экспертизы. На основании этих сведений суд пришел к выводу об отсутствии причинно-следственной связи между смертью женщины и действиями врачей.

Решение в законную силу не вступило.