В Петушках на мосту через железную дорогу разбойник напал на прохожего

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях заместитель прокурора Петушинского района утвердил уголовное дело по факту разбоя и кражи с банковского счета.

Следствием установлено, что вечером 8 ноября минувшего года 25-летний ранее судимый местный житель заметил на железнодорожном мосту вокзала станции Петушки мужчину, который нес сумку.

Петушинец решил отобрать у него деньги, в связи с чем подошел к прохожему и потребовал от него наличные, при этом четырежды ударив кулаком по лицу.

Однако потерпевший сдаваться просто так не собирался, и сперва попытался убежать, но тогда подозреваемый схватил его за шею и начал душить, при этом требуя отдать сумку.

Потерпевший начал активно сопротивляться и отпустил свою ношу, чем и воспользовался нападавший. Он схватил сумку и сбежал, а сразу вскоре после нападения расплатился банковской картой потерпевшего в магазине.

После задержания петушинец полностью признал вину. Уголовное дело в скором времени начнет рассматривать Петушинский районный суд.