В Петушках на мосту через железную дорогу разбойник напал на прохожего

.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях заместитель прокурора Петушинского района утвердил уголовное дело по факту разбоя и кражи с банковского счета.
Следствием установлено, что вечером 8 ноября минувшего года 25-летний ранее судимый местный житель заметил на железнодорожном мосту вокзала станции Петушки мужчину, который нес сумку.
Петушинец решил отобрать у него деньги, в связи с чем подошел к прохожему и потребовал от него наличные, при этом четырежды ударив кулаком по лицу.
Однако потерпевший сдаваться просто так не собирался, и сперва попытался убежать, но тогда подозреваемый схватил его за шею и начал душить, при этом требуя отдать сумку.
Потерпевший начал активно сопротивляться и отпустил свою ношу, чем и воспользовался нападавший. Он схватил сумку и сбежал, а сразу вскоре после нападения расплатился банковской картой потерпевшего в магазине.
После задержания петушинец полностью признал вину. Уголовное дело в скором времени начнет рассматривать Петушинский районный суд.