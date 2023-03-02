В Гусь-Хрустальном молодого человека задержали за кражу курток

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Гусь-Хрустального завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту покушения на кражу.

По версии следствия, в сентябре минувшего года 23-летний местный житель пришел в торговый центр Гусь-Хрустального, где из отдела одежды украл две кофты, просунув руку между стеной и стеклянной дверью. Одежду он спрятал в рюкзак и ушел.

Через некоторое время молодой человек вернулся в тот же магазин и попытался украсть еще две куртки, но был замечен охранником.

Сам магазин оценил ущерб в 14 тысяч рублей, а молодой человек после задержания признался, что кофты успел продать, а деньги потратить.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Гусь-Хрустальный городской суд.