Определять размер стимулирующих выплат медикам скорой помощи Владимира будет специальная комиссия

Фото прокуратуры Владимирской области.

27 февраля по инициативе прокуратуры региона состоялось заседание межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопроса оперативного восстановления трудовых прав работников ГБУЗ ВО «Станция скорой медицинской помощи г.Владимира». Напомним, они борются за то, чтобы им вернули стимулирующие выплаты.

В работе группы приняли участие представители всех трёх действующих в учреждении профсоюзных организаций, Госинспекции труда во Владимирской области, Министерства по труду и занятости населения области, ТФОМС, представители прокуратуры.

В итоге, пока проблема не была решена, но был запущен процесс создания комиссии по определению порядка и критериев назначения стимулирующих выплат. Теперь профсоюзы должны сформировать конкретные требования по формированию структуры заработной платы, в том числе критериев и порядка назначения стимулирующих выплат.