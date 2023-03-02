В Лакинске прокуратура требует расселить жильцов аварийного дома

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки было установлено, что еще в 2019 году дом №37 по проспекту Ленина города Лакинск Собинского района был признан аварийным и подлежащим сносу. Жильцов решено было расселить до 31 декабря 2025 года.

Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки было установлено, что дом имеет существенные повреждения, в том числе повреждения кровли, разрушение цоколя, прогиб деревянной прошивки на лестнице и повреждение изоляции электропроводки.

Также в августе в доме отключено газовое оборудование в связи с отсутствием вентиляционных каналов.

Таким образом, срок расселения жильцов, установленный администрацией, оказался неразумным, в связи с чем прокуратура обратилась в Собинский городской суд, потребовав переселить людей из аварийного дома.

Суд эти требования удовлетворил в отношении трех семей. Остальным владельцам квартир еще в ходе рассмотрения иска были выплачены компенсации за жилье. Сейчас администрация Лакинска проводит конкурс на закупку квартир для тех самых трех семей.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.