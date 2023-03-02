После февральских ярмарок вакансий 150 жителей Владимирской области нашли работу

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Во Владимирской области прошла очередная ярмарка вакансий предприятий оборонно-промышленного комплекса, на которой 9 работодателей представили более 300 вакансий. С начала года это уже второе мероприятие, организованное Министерством труда и занятости населения и региональным Центром занятости населения для обеспечения кадровой потребности предприятий.

Глава ведомства Андрей Григорьев уверен, что ярмарки вакансий – наиболее быстрый способ закрыть вакансии. Участие в ярмарках позволяет представителям заводов отобрать подходящих претендентов и провести предварительные собеседования, а соискателям – задать интересующие вопросы работодателям.

Так, по итогам двух февральских ярмарок более 150 жителей области получили приглашения на свободные рабочие места. Всего с начала года при содействии региональной службы занятости около 2 тысяч человек нашли работу и это на 14 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.