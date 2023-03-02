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НовостиОбщество2 марта 2023 5:33

С ковровской фирмы по продаже мебели взыскали полумиллионный долг по зарплате

Организация не выплатила деньги трем своим работникам
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Трое жителей региона, которые работали в фирме по продаже мебели, обратились в отделение судебных приставов Ковровского района о взыскании задолженности со своего работодателя.

Ведомство предупредило предприятие о возбуждении исполнительного производства и сроках для добровольного исполнения. Однако зарплату рабочим так и не выплатили. Тогда пришлось арестовать дорогостоящую элитную мебель,в том числе диваны из велюра и натуральной кожи. Однако задолженность и после этого не погасили.

В итоге, руководитель организации был привлечен к административной ответственности, а также предупрежден об уголовной ответственности. После этого руководство фирмы перечислило на депозитный счет отдела судебных приставов почти полмиллиона рублей, необходимые для погашения задолженности в полном объеме. Заработная плата направлена работникам.