Константин Демидов покинул пост министра сельского хозяйства Владимирской области

Константин Демидов Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает правительство Владимирской области, Константин Демидов, возглавлявший департамент, а затем министерство сельского хозяйства региона в течение пяти лет, ушел с работы.

Последним его рабочим днем стало 1 марта, служебный контракт с ним расторгнут по соглашению сторон. В департаменте сельского хозяйства Демидов трудился с 2011 года, а с октября 2017 года его возглавлял.

Сейчас обязанности руководителя возложены на заместителя главы регионального Минсельхоза Сергея Лукьянова.