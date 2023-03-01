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НовостиОбщество1 марта 2023 14:11

Константин Демидов покинул пост министра сельского хозяйства Владимирской области

Служебный контракт был расторгнут с ним 1 марта
Алексей КОТМЫШЕВ
Константин Демидов

Константин Демидов

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает правительство Владимирской области, Константин Демидов, возглавлявший департамент, а затем министерство сельского хозяйства региона в течение пяти лет, ушел с работы.

Последним его рабочим днем стало 1 марта, служебный контракт с ним расторгнут по соглашению сторон. В департаменте сельского хозяйства Демидов трудился с 2011 года, а с октября 2017 года его возглавлял.

Сейчас обязанности руководителя возложены на заместителя главы регионального Минсельхоза Сергея Лукьянова.