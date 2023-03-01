Водолазная служба Владимирского ГУ МЧС готовится к открытой воде

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, руководитель ведомства генерал-майор Алексей Купин посетил водолазную службу специализированной пожарно-спасательной части.

Сейчас в службе работают всего четыре человека, а на вооружении у них находятся автомобиль, одна надувная лодка «Корсар», судно на воздушной подушке «Пегас», компрессорная установка для автономного функционирования, четыре комплекта водолазного снаряжения для погружений при низких температурах и три комплекта для летних погружений, а также гидроакустическая связь для подводной работы.

Водолазы способны погружаться на глубину до 12 метров и осуществляют более 200 спусков в год.

Начальник ГУ МЧС России по Владимирской области Алексей Купин осмотрел оборудование водолазов и дал указание управлению материально-технического обеспечения проработать вопрос с закупкой дополнительного оборудования, а также профессионального обучения сотрудников водолазной службы.