Мэрия Владимира измерила толщину льда на водохранилище Содышка

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, сотрудники управления гражданской защиты посетили водохранилище Содышка, где традиционно собираются любители подледного лова.

В ходе работы сотрудники мэрии провели контрольные замеры толщины льда. Как выяснилось, сейчас его толщина на Содышке составляет 60 сантиметров, что вполне безопасно для человека. Однако рыбакам напомнили, что с приходом весны в ближайшее время начнется активное таяние льда, и нахождение на нем будет опасно.

Рыболовам в заключение раздали тематические памятки и напомнили, что безопасной толщиной льда является толщина не менее 10 сантиметров.