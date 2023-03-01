Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 марта 2023 13:07

Мэрия Владимира измерила толщину льда на водохранилище Содышка

Рейды в рамках акции «Безопасный лед» накануне состоялись в областном центре
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, сотрудники управления гражданской защиты посетили водохранилище Содышка, где традиционно собираются любители подледного лова.

В ходе работы сотрудники мэрии провели контрольные замеры толщины льда. Как выяснилось, сейчас его толщина на Содышке составляет 60 сантиметров, что вполне безопасно для человека. Однако рыбакам напомнили, что с приходом весны в ближайшее время начнется активное таяние льда, и нахождение на нем будет опасно.

Рыболовам в заключение раздали тематические памятки и напомнили, что безопасной толщиной льда является толщина не менее 10 сантиметров.