Во Владимире суд вернул в ведение города гараж-стоянку на улице Спасской

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Как сообщает областная прокуратура, Первый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Владимирской области, который признал недействительным договор аренды двух земельных участков площадью 5300 квадратных метров на улице Спасская, 3.

Речь идет об участках, которые имеют вид разрешенного использования под проезд и гостевую стоянку и под гараж-стоянку открытого типа, которая там и располагается и закреплен за муниципальным Центральным парком культуры и отдыха на праве оперативного управления.

Однако 25 сентября 2020 года парк заключил договор аренды с ООО «Паркинг» до 24 сентября 2025 года, и передал фирме гараж-стоянку. По факту компания получила не гараж, а земли, которые достались ей без проведения торгов.

Прокуратура посчитала, что договором фактически была скрыта передача в аренду земельных участков, и обратилась в Арбитражный суд с требованием признать договор недействительным.

Суд это требование удовлетворил, но мэрия, парк и ООО «Паркинг» обжаловали его, хотя и безуспешно. Теперь решение суда вступило в законную силу. Фактическое его исполнение находится на контроле прокуратуры Владимирской области.