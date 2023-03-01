В Киржачском районе будут доплачивать 10 тысяч рублей за рождение ребенка

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Администрация Киржачского района и местный совет народных депутатов решили поддержать местных родителей и на последнем заседании горсовета приняли решение ввести дополнительную единовременную денежную выплату при рождении ребенка. ее размер составил 10 тысяч рублей.

"Семьи с детьми всегда нуждались в поддержке, особенно эта помощь актуальна сейчас. Я считаю, что это должно было быть сделано еще раньше", заявил глава Киржачского района Сергей Будкин.

Киржачский район стал первым в регионе, где появилась такая выплата. Условие для получения простое: нужно постоянно проживать с ребенком на территории района, а также быть гражданином РФ (ими должны быть оба родителя). При этом право на выплату имеет лишь один из родителей. В бюджете Киржачского района в 2023 году депутаты предусмотрели на данные выплаты 375 тысяч рублей. То есть этой суммы хватит на 37,5 детей!