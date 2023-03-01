В прошлом году во Владимирской области произвели почти шесть тысяч тонн свинины

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 марта наряду с днем кошек отмечают и всемирный день свиньи. Ежегодно мировое производство свинины превышает 97,2 миллиона тонн.

С декабря по ноябрь 2022 года во Владимирской области было произведено 5970 тонн свинины. Этот показатель стал самыми большими за последние пять лет (2018 год - 5727,9 тонны, 2019 год - 4682,2 тонны, 2020 год - 3581,9 тонны, 2021 год - 3952,3 тонны), сообщают во Владимирстате.

Большая часть этих сельскохозяйственных животных, по данным 2022 года, содержится в хозяйствах населения - 75,2%. На долю сельскохозяйственных организаций и крестьянских(фермерских) хозяйств, включая ИП, приходится 13,9% и 10,9% соответственно.